Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari

Non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora

Nessun limite al transito delle merci, i corrieri possono circolare

ORE 17 ATTIVITA’ COMMERCIALI CHIUDONO PER PRECAUZIONE

ORE 16 REGIONE MARCHE Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emanato nel pomeriggio due ordinanze (la numero 5 e la numero 6), per ribadire e specificare con il massimo della chiarezza due importanti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all’interno della regione.

Con l’ordinanza numero 5 si ribadisce che sono consentiti gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Dpcm 8 marzo 2020.

L’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell’emanazione del Dpcm 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Tale obbligo non riguarda le persone fisiche che effettuano spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

ORE 14.45 Controlli nel territorio per far rispettare il Decreto Governativo. Parola alle Polizie Municipali di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e Monteprandone.

ORE 14.30 REPORTAGE FOTO-VIDEO DA ASCOLI PICENO

ORE 12.30 La Regione Marche emana l’ordinanza per coloro che dal 7 marzo sono giunti nel territorio provenienti dalle zone di Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria. Per visualizzarla, clicca qui. Nella mattinata odierna primi controlli di Polizia Locale e Forze dell’Ordine lungo il territorio piceno e molte chiamate da parte degli esercenti per regolamentare le proprie attività. Gli automobilisti fermati erano residenti dei Comuni interessati dai controlli e chi si trovava lì per lavoro ha mostrato una regolare autocertificazione. Le istituzioni, comunque, raccomandano di limitare gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute e necessità, portando con sé una regolare autocertificazione.

ORE 12 I SINDACI DELLE AREE TERREMOTATE CHIEDONO PROROGA CAS

ORE 11 Aggiornamento delle ore 10: Il Gores ha comunicato questa mattina i dati relativi alla situazione Coronavirus nella regione. Salgono a 394 i tamponi positivi e a 13 i deceduti. L’ultimo decesso è a Marche Nord: un paziente uomo di 94 anni.

I casi sono così ripartiti: 296 a Pesaro, 81 ad Ancona, 11 a Macerata, 6 a Fermo, nessuno nel Piceno.

1437 i test effettuati, 394 positivi, 1043 negativi. 54 ricoverati in Terapia Intensiva, 156 in Terapia non intensiva per un totale di 210 ricoverati. 171 in isolamento domiciliare, 13 deceduti.

Ci sono 1744 casi di isolamento domiciliare, di cui 203 sintomatici (presentano stati febbrili o raffreddore ma non c’è sicurezza sia infezione coronavirus) concentrati quasi tutti nel Pesarese, 163, poi Macerata 18, Ancona, 15, Fermo 5, Ascoli 2.

ORE 11 Protesta dipendenti Picenambiente

ORE 11 REPORTAGE FOTO-VIDEO DA SAN BENEDETTO E GROTTAMMARE

ORE 10:20 ALLA URGENTE ATTENZIONE DEI SINDACI DELLE MARCHE La Cabina di Regia per le attività dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, riunitasi nella serata di ieri, su proposta dell’Anci Marche, ha deciso che verranno emanate indicazioni di applicazione dei provvedimenti sul Coronavirus uniformi .

Al fine di facilitare la comprensione da parte degli amministratori e dei cittadini delle suddette norme si chiede la massima attenzione a quanto verrà inviato dalla Regione Marche con conseguente applicazione omogenea.

