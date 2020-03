SCARICA E STAMPA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

ORE 9:15 FIORAVANTI: PRIMO CASO DI POSITIVITA’ IN ASCOLI Scrive il sindaco di Ascoli Abbiamo fatto il possibile per cercare di contrastare la diffusione del virus nella nostra città, purtroppo però oggi è arrivata la notizia del primo caso di positività da Coronavirus ad Ascoli. Non facciamoci prendere dal panico, ve lo chiedo con il cuore.

Restiamo calmi, uniti e cerchiamo ancor di più di mettere in pratica tutte le misure e le accortezze necessarie per evitare ulteriori contagi. Restate a casa, facciamo in modo che questo contagio resti un caso isolato. Dimostriamo che Ascoli e gli ascolani sono capaci di vincere insieme questa battaglia.

ORE 8:30 REGIONE ABRUZZO 54 CASI

