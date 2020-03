ASCOLI PICENO – “Certo, si sperava di restare indenni dalla diffusione del coronavirus nella nostra provincia, ma ovviamente c’era da aspettarsi un caso di positività”: così Cesare Milani, direttore sanitario dell’Area Vasta 5, commenta il primo caso rilevato ad Ascoli e comunicato ufficialmente in mattinata dal sindaco Marco Fioravanti.

“Lo abbiamo trattato in maniera perfetta, e adesso è a casa sua, ad Ascoli” commenta Milani, il quale aggiunge: “Mentre per il caso dell’uomo trovato morto in via Fileni a San Benedetto, nei giorni scorsi, il tampone ha dato esito negativo al coronavirus”.

L’uomo trovato positivo è di Ascoli e ha 64 anni.

COMMENTO: Nessun motivo di avere panico da parte della popolazione; le autorità sanitarie si comportano secondo protocolli di sicurezza ben definiti. L’importante è rispettare le misure di precauzione che arrivano dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

