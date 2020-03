OFFIDA – “Informo, sentito anche il Prefetto di Ascoli, di aver disposto la sospensione, sino al 3 aprile, del mercato settimanale del giovedì e del mercato contadino del martedì. Crediamo sia una decisione di buon senso“.

Così in una nota il sindaco di Offida, Luigi Massa, a seguito dell’emergenza Coronavirus: “È un momento di difficoltà per tutti, anche per gli ambulanti ovviamente, ma sono certo che con il senso di responsabilità e la condivisione, in tutti gli ambiti, stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie che ci consentono di fronteggiare la situazione con calma e serenità e quindi di superarla nel più breve tempo possibile. Equilibrio e condivisione devono essere alla base del nostro essere comunità sempre e sopratutto in queste settimane”.

