ASCOLI PICENO -La città delle Cento Torri, nonostante la notizia del primo contagio ad Ascoli, sta dimostrando dignità e rispetto delle regole messe in atto dal Decreto governativo del 9 marzo e anche nella giornata odierna, 11 marzo, si registra una bassa affluenza di persone in giro per il capoluogo.

Il centro storico alle 12.30 circa, con la testimonianza di foto e video della nostra Chiara Poli, vede pochissime persone a passeggio e pochi locali aperti al pubblico, soprattutto bar e panifici.

Le strutture commerciali aperte fanno mantenere il metro di distanza e i dipendenti sono adoperati di guanti e, in qualche caso, anche con la mascherina. Tra i pochi cittadini a spasso, qualcuno anche con la mascherina.

Ricordiamo che coloro che si devono spostare da un Comune all’altro possono farlo solo tramite autocertificazione per motivi di lavoro, salute e strette necessità.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.