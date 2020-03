ORE 11.55 “Covid-19. Cosa possiamo imparare dal virus” spazio ad un’interessante riflessione di Gianna Angelini, nostra collaboratrice, semiologa ascolana, docente all’Accademia di Belle Arti di Roma

ORE 11.45 Coldiretti Marche: “A rischio 407 milioni di export, grande distribuzione sostenga agroalimentare Made in Italy”

ORE 11 Centobuchi, strade poco trafficate. Persone, molte con la mascherina, in fila rispettando il metro di distanza davanti a supermercati, farmacie, banche e ambulatori medici. File comunque abbastanza scorrevoli. All’interno degli esercizi commerciali dipendenti e titolari con guanti e mascherine.

13 MARZO ORE 10:30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE 752 positivi in Regione, +133 in un giorno. Si tratta dell’incremento maggiore in 24 ore registrato dall’inizio dell’epidemia coronavirus. Anche se in termini percentuali, rispetto al totale dei contagiati, l’aumento è del 22,46% in un giorno rispetto al 23,59% del giorno precedente.

Come spiegato dalle autorità, l’aumento, anche nei prossimi giorni, era messo in preventivo e l’efficacia delle misure prese potrebbe manifestarsi a distanza di giorni.

TUTTI I DATI PER REGIONE E TIPO DI CURA 12 marzo , PDF Comunicato 786_CAV – Situazione al 12 marzo ore 17

TUTTI I DATI PER PROVINCIA 12 marzo Comunicato 786_CAV – Ripartizione per provincia dei contagiati 12 marzo 2020

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CHI APRE E CHI CHIUDE Slide_Coronavirus_12marzo-01 (1)

COME BISOGNA COMPORTARSI Slide_Coronavirus_12marzo-03

