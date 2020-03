Coloro che preferiscono non uscire di casa o non possono farlo, hanno la possibilità accordarsi direttamente con i Magnifici 20 del mercato di via Tranquilli ad Ascoli

ASCOLI PICENO – Scatta il servizio di consegna a domicilio anche dal mercato di Campagna Amica di Ascoli Piceno.

Lo annuncia Coldiretti Ascoli Fermo con le aziende della rete di agricoltori che fanno la vendita diretta dei prodotti del territorio che si mettono in gioco per dare un servizio alla cittadinanza. Con l’innalzamento dei livelli di attenzione e la raccomandazione a non uscire di casa, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, si è modificata la quotidianità di tutti. Soprattutto le persone più anziane. Per questo Campagna Amica ha deciso di dare il suo contributo per far spostare meno le persone ma rendere comunque fruibile il cibo di qualità. Coloro che preferiscono non uscire di casa o non possono farlo, hanno la possibilità di contattare il numero 366.6119016 o 340.4693060 nelle giornate di martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 11 e accordarsi direttamente con i Magnifici 20 del mercato di via Tranquilli.

Vasto il paniere all’interno del quale scegliere: frutta e verdura di stagione, cibi biologici, pasta, olio extravergine di oliva, zafferano, salumi, carne, piante fiorite, farine, legumi, cereali, vino, vino cotto, miele ma anche pesce fresco. Già questa mattina sono arrivate diverse telefonate di persone, soprattutto anziane, che chiedevano informazioni. Le consegne saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente, anche in termini di sicurezza e igiene alimentare.

