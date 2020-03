SEGUI QUI LA CRONACA DEL 14 MARZO SU CORONAVIRUS PICENO, MARCHE, ABRUZZO, ITALIA

ORE 14 DATI GORES MARCHE

ORE 11 Coronavirus Marche: 455 posti letto per pazienti No Covid-19 nella sanità privata

La Regione Marche ha richiesto nei giorni scorsi all’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) tutte le disponibilità di posti letto da mettere in campo presso la sanità privata per l’emergenza Coronavirus, sia per i pazienti Covid Positivi sia per i negativi. A seguito dell’interlocuzione, sono stati messi a disposizione 455 posti letto, esclusivamente per i pazienti No Covid-19 stabilizzati, ma non ancora pronti per il reingresso a domicilio, attualmente ricoverati presso gli ospedali del servizio sanitario regionale e in condizioni cliniche idonee ad essere trasferiti nelle strutture private (stabilizzazione post-operatoria, pazienti internistici post-critici, lungodegenza).

In questo senso è stato firmato ieri un accordo quadro temporaneo, che sarà ratificato nella riunione dell’esecutivo regionale di lunedì 16 marzo.

Le strutture che hanno offerto la disponibilità sono le case di cura private Villa dei Pini di Civitanova Marche, Villa Verde di Fermo, Villa Anna e Stella Maris di San Benedetto del Tronto, Villa San Marco di Ascoli Piceno, Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi.

ORE 10 NOSTRA ELABORAZIONE DATI GORES

Abbiamo calcolato l’incremento dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente nel mese di marzo, quando i numeri sono diventati più consistenti e più facilmente comparabili. La tabella e il grafico seguenti mostrano come nell’ultima settimana, pur proseguendo l’aumento dei contagi, questo vada stabilizzandosi attorno ad una mediana compresa tra il 20 e il 24% al giorno. Troppo presto per affermare che la curva dei nuovi contagi si stia appiattendo, ma anche la constatazione che la progressione degli stessi nelle Marche non è esponenziale ma, al momento, progressiva. Secondo gli esperti soltanto la prossima settimana, e forse ancor dopo, si potrà assistere ad un appiattimento della curva, a seguito dei provvedimenti restrittivi presi dal Governo.

ORE 9:00 Gores ha comunicato che i tamponi positivi a oggi sono complessivamente 899 (174 in più rispetto a ieri), su un totale di 2561 campioni testati.

