SCORRI VERSO IL BASSO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GIORNATA

QUI PER LEGGERE LE INFORMAZIONI DI DOMENICA 15 MARZO

ORE 9:20 Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal Gores – tamponi al 16 marzo 2020 ore 9. Il Gores ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte. Salgono a 1244 i positivi (120 in più di ieri), su un totale di 3194 testati.

Il giorno precedente i contagi erano aumentati di 235 unità. Si tratta del primo vero “rallentamento” della curva dei contagiati anche se occorrerà attendere ancora qualche giorno per capire se si tratta di una tendenza o di una casualità.

Probabilmente a pranzo saranno disponibili i dati per provincia e si capirà se l’effetto deriva da un rallentamento dei contagi a Pesaro, provincia con il più alto numero di contagi, dove le misure restrittive sono state prese con un po’ di anticipo rispetto al resto della Regione.

Motivo in più per rispettare con attenzione tutte le indicazioni – distanziamento, mascherine, non uscire se non per necessità – che sono state diffuse dalle autorità in questi giorni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.