ORE 15 SAN BENEDETTO OSPEDALE COVID-19, ECCO COME

ORE 13 AGGIORNAMENTO DATI GORES MARCHE

Test effettuati 3225; positivi 1242, negativi 1983.

Totale ricoverati 638; in terapia intensiva 110, non in terapia intensiva 528; isolamento domiciliare 547; totale deceduti 57.

Casi per provincia: Pesaro 733, Ancona 323, Macerata 117, Fermo 36, Ascoli 21.

Strutture di ricovero terapia intensiva: Pesaro Marche Nord 24, Ancona Torrette 22, Camerino 18, San Benedetto 10, Fermo e Civitanova 8, Jesi 7, Inrca Ancona 5, Senigallia e Urbino 4.

Isolamento domiciliare (persone che per precauzione sono a casa anche se non hanno effettuato tampone o non hanno ancora risposta) 3716, di cui 3236 asintomatici e 480 sintomatici – 408 operatori sanitari.

Pesaro: 1466 di cui 1216 asintomatici e 250 sintomatici – 148 operatori sanitari.

Ancona: 993 di cui 926 asintomatici e 67 sintomatici – 136 operatori sanitari.

Macerata: 594 di cui 506 asintomatici e 88 sintomatici – 54 operatori sanitari.

Fermo: 439 di cui 382 asintomatici e 57 sintomatici – 49 operatori sanitari.

Ascoli: 224 di cui 206 asintomatici e 18 sintomatici – 21 operatori sanitari.

ORE 11 ULTERIORI APPROFONDIMENTI STATISTICI Per meglio analizzare i dati del Gores, oltre alla curva che si forma sulla base della percentuale dei nuovi casi giornalieri rispetto al totale al giorno precedente, abbiamo anche realizzato un confronto tra il numero dei campioni positivi e il numero dei tamponi realizzati negli ultimi 9 giorni.

Anche da questo dato si ha una contrazione soprattutto rispetto alla tendenza in aumento registrata costantemente nei giorni precedenti, fino ad un massimo del 61% dei test positivi nella giornata di sabato, tra l’altro giornata con il maggior numero di tamponi realizzati (385).

Ovviamente per capire se questa sia una nuova tendenza o un dato estemporaneo servirà attendere del tempo e analizzare le informazioni che arriveranno nei prossimi giorni.

ORE 9:20 Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal Gores – tamponi al 16 marzo 2020 ore 9. Il Gores ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte. Salgono a 1244 i positivi (120 in più di ieri), su un totale di 3194 testati.

Il giorno precedente i contagi erano aumentati di 235 unità. Si tratta del primo vero “rallentamento” della curva dei contagiati anche se occorrerà attendere ancora qualche giorno per capire se si tratta di una tendenza o di una casualità.

Probabilmente a pranzo saranno disponibili i dati per provincia e si capirà se l’effetto deriva da un rallentamento dei contagi a Pesaro, provincia con il più alto numero di contagi, dove le misure restrittive sono state prese con un po’ di anticipo rispetto al resto della Regione.

Motivo in più per rispettare con attenzione tutte le indicazioni – distanziamento, mascherine, non uscire se non per necessità – che sono state diffuse dalle autorità in questi giorni.

