ASCOLI PICENO – In considerazione dell’emergenza Coronavirus che sta interessando il Paese e l’intero territorio comunale, l’Amministrazione di Ascoli rende noto che sono al momento sospese multe e sanzioni per pulizia stradale.

“Il servizio di pulizia delle nostre strade proseguirà regolarmente, dobbiamo garantirlo soprattutto per motivi di igiene” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

“Ma per tutta la durata dell’emergenza saranno sospese multe e sanzioni nei confronti di coloro che non riusciranno a parcheggiare altrove la loro auto. Ove possibile, chiediamo comunque ai cittadini massima collaborazione nel provvedere allo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate dalla pulizia stradale, affinché questa possa svolgersi nella maniera migliore possibile – aggiunge il primo cittadino – A tal proposito, ricordo che in centro storico è stata garantita la possibilità a tutti i residenti di parcheggiare gratuitamente la loro auto anche sulle strisce blu. Qualora comunque qualcuno fosse impossibilitato a parcheggiare il proprio veicolo in strade alternative a quelle interessate dalla pulizia, multe e sanzioni non saranno comminate“.

