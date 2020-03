Ecco come

ASCOLI PICENO – Adeguare e semplificare il regolamento regionale del 2013 che disciplina l’attività degli agriturismi, adeguandolo alle modifiche normative intervenute.

Con questa finalità la Giunta regionale ha approvato oggi, 16 marzo, una revisione del disciplinare, “per consentire al settore di operare al passo con i tempi, con modalità e procedure maggiormente rispondenti alle necessità di chi fa impresa e a garanzia degli utenti che vogliono vivere esperienze turistiche a contatto con la natura e il mondo agricolo”, commenta la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura.

Il nuovo regolamento introduce la procedura per la concessione della licenza d’uso del marchio “Agriturismo Italia” e stabilisce la competenza dei controlli. Vengono chiarite anche in quali aree aziendali è consentita l’attività agrituristica e adeguate le norme igienico-sanitarie sulla base degli aggiornamenti legislativi nazionali. Un articolo del regolamento introduce un nuovo simbolo di classificazione, in coerenza con la normativa statale.

