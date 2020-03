“Iniziamo con la palazzina di via Giusti e con gli uffici dell’Urp, per continuare a lavorare a pieno regime” afferma il sindaco Marco Fioravanti

ASCOLI PICENO – “Al via la sanificazione degli uffici comunali! Iniziamo con la palazzina di via Giusti e con gli uffici dell’Urp, per continuare a lavorare a pieno regime!”.

Così in una nota, il 17 marzo, il sindaco Marco Fioravanti annuncia l’inizio della sanificazione per contrastare l’emergenza Covid-19: ” La macchina amministrativa non può fermarsi nemmeno in questa emergenza: dobbiamo rendere fruibili ai nostri dipendenti gli spazi del Comune! E’ un’azione indispensabile per garantire i servizi essenziali a tutti i cittadini ascolani!”.

