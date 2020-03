L’ospedale civitanovese, trasformato in nosocomio Covid-19, ha uno spazio riservato proprio ai parti. Ecco la foto che testimonia l’arrivo del fiocco rosa

CIVITANOVA MARCHE – Un segnale di speranza in giorni difficili per la situazione connessa con il contagio da coronavirus. In serata all’ospedale di Civitanova Marche è nata Eva, “la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al coronavirus” commenta il presidente della regione Luca Ceriscioli.

Il nosocomio di Civitanova infatti è dedicato ai pazienti contagiati dal covid-19: “Per queste mamme all’ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria. Benvenuta alla piccola Eva e un grande in bocca al lupo alla mamma, con gli auguri di tutta la Regione Marche” scrive Ceriscioli.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.