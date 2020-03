ASCOLI PICENO – In una complessa emergenza legata al Coronavirus, le 530 farmacie della regione marche stanno dimostrando la validità di un modello organizzativo che è esempio di efficacia ed efficienza nel rispondere ai bisogni dei cittadini.

“Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio offerto da Federfarma in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sta dando positivi risultati” ricorda Gianni D’Aurizio presidente di Federfarma Ascoli .

Prosegue “anche in questa difficile situazione le nostre farmacie si sono prodigate per confermarsi un punto di riferimento sanitario sul territorio ampliando orari di apertura e modificando i turni, in molti casi per far fronte alla carenza di disinfettanti, hanno allestito nei propri laboratori gel disinfettanti secondo le norme della Farmacopea italiana”.

L’impegno di D’Aurizio è chiaro “continueremo ad impegnarci in ogni modo possibile per rassicurare la popolazione , comprensibilmente disorientata di fronte a un’emergenza sanitaria così dirompente”.

“In questa complessa situazione la farmacia continua ad essere primo punto di contatto tra cittadini e sistema sanitario, in tale ottica, fin dai primi giorni – è il vice presidente Stefano Strozzieri a dire che “ abbiamo diffuso con linguaggio chiaro informazioni autorevoli e puntuali sulla prevenzione e sui corretti comportamenti da adottare per contenere il contagio, contribuendo ad alleviare la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale e riducendo il numero di accessi impropri ai pronto soccorso”.

