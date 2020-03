Sorgerà in via Tre Colli

SPINETOLI – La Giunta di Spinetoli approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Spinetoli Capoluogo, che sorgerà in via Tre Colli.

La zona è urbanisticamente pronta da più di tre anni, ma i tempi della burocrazia costringono a delle lunghe attese.

Gli uffici comunali stanno comunque portando avanti tutto il piano per l’edilizia scolastica di Spinetoli “Scuole Sicure” e, soprattutto, il progetto che concerne la nuova scuola per l’infanzia per cui, lo si ricorda, è stato stanziato un contributo post sisma di 900 mila euro.

“Noi non ci fermiamo – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – Ci siamo spesi tanto per le scuole ed è importante continuare a lavorare a questo progetto. Nella fase che stiamo vivendo, con l’incombere del Covid 19, mi rendo conto che una notizia del genere potrebbe passare in sordina. Ma rimango convinto che un’Amministrazione debba sempre guardare avanti. Per cui, siamo e resteremo in prima linea sul piano dell’emergenza coronavirus, ma con lo sguardo sempre proiettato al futuro, al prossimo futuro. La Scuola nascerà a Spinetoli, sarà dotata di mensa, palestra e spazi verdi. Gli uffici stanno lavorando al progetto”.

