ASCOLI PICENO – Sor Carletto compie 83 anni.

L’allenatore che verrà ricordato sempre per il suo stile inconfondibile nato il 19 marzo del 1937, compie oggi 82 anni. Carlo Mazzon che detiene il record di panchine in Serie A, con 797 panchine ufficiali (compresi 5 spareggi), ad Ascoli con i colori bianconeri ha lasciato il segno tanto che nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca e nel 2020 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

“Se Mazzone decide di andarsene non gli sparo, ma lo faccio rapire, sequestrare.” (Costantino Rozzi)

Parole importanti quelle espresse dal presidentissimo bianconero che con Mazzone arrivò a conquistare la serie A.

Gli esordi

Carletto Mazzone, arrivò nella città delle cento torri, dove ancora vive, nell’allora Del Duca Ascoli da giocatore nel 1960. Giocò con i bianconeri per 9 stagioni, collezionando 221 presenze, quasi tutte da capitano, fino alla famosa stagione 1968-1969, che fu anche la sua prima da allenatore, sempre dei bianconeri.

Lo omaggiamo e gli facciamo tutti i nostri auguri

Articolo e video

