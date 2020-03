SCORRI VERSO IL BASSO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN SENSO CRONOLOGICO

QUI LA DIRETTA CON TUTTE LE INFO DI MERCOLEDì 18 MARZO

_____________________________________________________________________________

ORE 13 Rallenta l’aumento dei contagi nelle Marche: sono 170 rispetto ai 196 del giorno precedente; in totale 1737. Così ripartiti adesso i positivi per provincia: Pesaro 983, Ancona 447, Macerata 186, Fermo 68, Ascoli 27, extra regione 26.

Totale test effettuati: 4512. Positivi 1737; negativi 2775.

Totale ricoverati 797. In terapia intensiva 141. Non in terapia intensiva 579. Ricoverati in area post-critica 77. Dimessi 55.

Deceduti 114.

Ricoverati in terapia intensiva, strutture di ricovero: Pesaro Marche Nord 36, Ancona Torrette 31, Senigallia 7, Fermo 10, Civitanova 9, Jesi 15, Urbino 5, San Benedetto 8, Inrca Ancona 10

Ricoverati in semi-intensiva: Pesaro Marche Nord 110, Ancona Torrette 15, Camerino 8, San Benedetto 3, Civitanova e Fermo 2.

Ricoverati in isolamento domiciliare: 4793, di cui asintomatici 4070, sintomatici 723 – operatori sanitari 444.

Ancona: totale 1063 di cui asintomatici 952, sintomatici 111 – operatori sanitari 124.

Pesaro: totale 2113 di cui asintomatici 1712, sintomatici 401 – operatori sanitari 173.

Macerata: totale 562 di cui asintomatici 571, sintomatici 117 – operatori sanitari 49.

Fermo: totale 562, di cui asintomatici 492, sintomatici 70 – operatori sanitari 71.

Ascoli: totale 367, di cui asintomatici 343, sintomatici 24 – operatori sanitari 27.

___________________________________________________________________________

ORE 12:30 NOTE SINDACO PIUNTI San Benedetto: si invita la popolazione tutta, onde limitare il rischio concreto che possa propagarsi il contagio da coronavirus, di attenersi a quanto disposto con ampia comunicazione da Poste Italiane con il lancio di una campagna pubblicitaria, anche televisiva, tesa a sensibilizzare la clientela circa le limitazioni vigenti per l’accesso agli Uffici Postali che enfatizzi l’opportunità di recarsi presso gli stessi uffici solo per operazioni strettamente necessarie e non procrastinabili.

ORE 10:50 Coronavirus Marche: il presidente della Regione comunica che c’è il primo paziente estubato “Oggi possiamo comunicare una bella notizia, che ci dà speranza – afferma il presidente Luca Ceriscioli -. Dal 16 marzo abbiamo il primo paziente estubato. E’ un uomo di 51 anni, ricoverato ed intubato dal 10 marzo nel reparto rianimazione di Marche Nord a Pesaro. Abbiamo atteso qualche giorno, perché fosse verificato il decorso, ma appena abbiamo potuto abbiamo voluto condividere con tutti i cittadini marchigiani questo primo segnale positivo. Il paziente non è stato curato con i farmaci sperimentali ma con le normali terapie. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati, e si impegnano ogni giorno, per ottenere questi risultati. E’ una bella notizia per tutti noi, lo è molto di più per i parenti delle persone che sono ricoverate, e anche per coloro che lavorano in sanità, perché vedono premiati i propri sforzi”.

ORE 9:30 Presto tutte le info circa l’andamento nelle Marche

ORE 11:45 Grido d’allarme dell’ordine dei Geometri della Provincia di Ascoli

ORE 10:30 Azienda ascolana dona 900 mascherine alla città

___________________________________________________________________________

QUI TUTTI I GRAFICI PER L’ITALIA E LE MARCHE PUBBLICATI IERI, MERCOLEDì 18 MARZO

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.