MONTALTO MARCHE – Di seguito una nota del primo cittadino di Montalto Marche, Daniel Matricardi, diffusa nella tarda serata del 19 marzo.

I dati riportati nella tabella pubblicata in serata dalla Regione Marche, ove emergono 2 positivi nel nostro comune, non trovano riscontro con i dati in mia conoscenza.

L’ultimo report ufficiale mi è giunto ieri mattina e nel nostro comune non vi erano casi positivi, (per la precisione se ne riportava uno che di fatto non si trova nel nostro comune).

Altre comunicazioni nel pomeriggio di ieri non sono giunte e la pubblicazione dei dati risale a questa mattina alle 7.30.

Ho chiesto immediatamente chiarimenti al direttore dell’area Vasta 5, sempre molto disponibile, a cui non risultavano nuovi casi nel nostro comune, lo stesso avrebbe fatto ulteriori verifiche.

L’unico dato ufficiale che ci tengo a comunicarvi è che su tre tamponi effettuati nel nostro comune, tutti e tre sono risultati negativi.

Sarà mia premura chiarire la discordanza in quanto in una situazione delicata come questa è inaccettabile una gestione delle informazioni di questo tipo.

Darò comunicazioni in merito non appena avrò riscontri oggettivi.

