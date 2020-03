Dalle Marche e non solo

GLI AGGIORNAMENTI DEL 20 MARZO

ORE 14 PRIMO POSITIVO A MASSIGNANO

ORE 14 I DATI DEL GORES IN DETTAGLIO

Totale test effettuati 5170; positivi 1981; negativi 3189.

Positivi al Sars-Cov-2. Totale ricoverati: 842; in terapia intensiva 138; area post-critica 97; non in terapia intensiva 607; dimessi 45; isolamento domiciliare 1003.

Deceduti 136.

Ricoveri terapia intensiva: 138. Di cui: Pesaro Marche Nord 34, Ancona 33, Senigallia 7, Fermo 10, Civitanova 8, Jesi 12, Urbino 6, Camerino 10, San Benedetto 8, Inrca Ancona 10.

Ricoverati in terapia sub-intensiva: Civitanova 7, Camerino 8, San Benedetto 10, Pesaro Marche Nord 113, Ancona Torrette 16.

Isolamento domiciliare 4934, di cui 4165 asintomatici, 769 sintomatici – 446 operatori sanitari.

Ancona: 1047, di cui 919 asintomatici, 128 sintomatici – 117 operatori sanitari.

Pesaro: 2163, di cui 1744 asintomatici, 419 sintomatici – 173 operatori sanitari.

Macerata 725, di cui 603 asintomatici, 122 sintomatici – 59 operatori sanitari.

Fermo: 616, di cui 538 asintomatici, 78 sintomatici – 74 operatori sanitari.

Ascoli: 383, di cui 361 asintomatici, 22 sintomatici – 23 operatori sanitari.

ORE 13.20 DATI GORES MARCHE 250 i positivi in aggiunta ai precedenti: si tratta dell’incremento maggiore in 24 ore da quando nelle Marche si effettuano gli esami su Covid-19. E’ vero anche che il numero di tamponi è aumentato notevolmente, ben 635, nuovo “record” regionale.

Positivi in totale 1981: 1099 Pesaro, 531 Ancona, 80 Fermo, 43 Ascoli, 31 extra-regione.

Presto tutte le info, i grafici, gli andamenti.

ORE 12.30 SANIFICAZIONE, SNPA E ISPRA: NESSUNA EVIDENZA SIA UTILE

ORE 12 CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE A SAN BENEDETTO

ORE 11.30 EVOLUZIONE MARCHE Su terapia intensiva, decessi e area post-critica.

ORE 11.20 Ascoli, si parte con la disinfezione di strade e pavimentazione urbana

ORE 10.40 Covid-19, controlli in Riviera: scattano le denunce per chi non rispetta il Decreto

ORE 9.30 Ha inizio la nostra diretta NO STOP con aggiornamenti e notizie sul Coronavirus nel Piceno, nelle Marche, in Abruzzo e in Italia.

