ASCOLI PICENO – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha spiegato con un video le novità introdotte dall’ordinanza 10/2020 firmata ieri sera, 19 marzo. Il video, diffuso su tutti i canali ufficiali, è stato realizzato in collaborazione con l’Ente nazionale sordi (Ens), Consiglio regionale Marche.

“La primavera quest’anno – ha detto il presidente – inizia con regole nuove. Ho firmato ieri una nuova ordinanza per combattere il Coronavirus: spiagge, parchi, parchi gioco, giardini pubblici sono vietati perché stanno diventando luoghi di assembramento e questo non lo possiamo permettere. Ci si può muovere per andare al lavoro, per motivi di salute o per comprare generi alimentari. Sono gli unici tre motivi per cui si esce di casa. La passeggiata di salute è consentita, ma vicino al luogo in cui si abita: il giro dell’isolato, un percorso vicino alla propria casa, ma senza allontanarsi. I distributori restano aperti su autostrade e superstrade e nelle aree extraurbane ad uso esclusivo di autotrasportatori merci che per lavoro hanno bisogno di un punto di riferimento. Nei centri abitati comunque, tutti i bar dei distributori restano chiusi. Per i negozi di vicinato una stretta sugli orari: dalle 8 alle 20 per facilitare i controlli e fare in modo che vengano utilizzati correttamente, seguendo le regole per evitare i contagi. L’ordinanza parte dalle 00 del 21 di marzo. Chiediamo a tutti di rispettarla, perché facendolo diamo il miglior aiuto alle strutture sanitarie che sono impegnatissime con chi ha la malattia e ha bisogno di essere curato e non possono avere altri malati. Noi possiamo dare una mano rispettando le regole, non ammalandoci e non estendendo il contagio”.

Qui il video del Governatore

Coronavirus: nuove regole per evitare il contagio La primavera quest’anno inizia con regole nuove. Con questo video, realizzato realizzato in collaborazione con il CR ENS Marche – Ente nazionale sordi (Ens), Consiglio regionale Marche, il presidente Luca Ceriscioli spiega le novità introdotte dall'ordinanza 10/2020 sul Coronavirus, firmata ieri sera.✅ Spiagge, parchi, parchi gioco, giardini pubblici sono vietati perché stanno diventando luoghi di assembramento e questo non lo possiamo permettere. ✅ Ci si può muovere per andare al lavoro, per motivi di salute o per comprare generi alimentari. Sono gli unici tre motivi per cui si esce di casa. ✅ La passeggiata di salute è consentita, ma vicino al luogo in cui si abita: il giro dell’isolato, un percorso vicino alla propria casa, ma senza allontanarsi. ✅ I distributori restano aperti su autostrade e superstrade e nelle aree extraurbane ad uso esclusivo di autotrasportatori merci che per lavoro hanno bisogno di un punto di riferimento. ✅ Nei centri abitati comunque, tutti i bar dei distributori restano chiusi. ✅ Per i negozi di vicinato una stretta sugli orari: dalle 8 alle 20 per facilitare i controlli e fare in modo che vengano utilizzati correttamente, seguendo le regole per evitare i contagi. ⭕️ L’ordinanza parte dalle 00 del 21 di marzo. Chiediamo a tutti di rispettarla, perché facendolo diamo il miglior aiuto alle strutture sanitarie che sono impegnatissime con chi ha la malattia e ha bisogno di essere curato e non possono avere altri malati. 🤝 Noi possiamo dare una mano rispettando le regole, non ammalandoci e non estendendo il contagio. Gepostet von Regione Marche am Freitag, 20. März 2020

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.