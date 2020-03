COLLI DEL TRONTO – Un contest per coinvolgere tutti i ragazzi di Colli che in questo momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, devono rimanere a casa.

Il concorso “Io resto a casa e mi diverto” è destinato agli alunni che sono residenti nel Comune di Colli o frequentanti la scuola di Colli.

Sarà articolato in 4 sezioni:

Sezione 1: Per i bambini della scuola dell’infanzia il gioco consiste nel preparare dei disegni fino ad un massimo di 3 (tre) che raccontino questi giorni vissuti a casa, ( utilizzando qualsiasi tipo di materiale presente in casa, e qualsiasi tecnica decoupage, pittura…)

Sezione 2: Per i bambini delle elementari il gioco consiste nell’elaborare dei disegni, poesie, racconti fino ad un massimo di tre opere;

Sezione 3: Per i ragazzi delle medie il gioco consiste nell’ elaborare racconti, temi, favole, opere, lavori o giochi anche con materiali riciclati con la possibilità di poter utilizzare per illustrare i loro elaborati, anche in formato elettronico con programmi tipo power point etc..

Sezione 4: Per i ragazzi che vanno dai 14 ai 16 anni il gioco consiste nell’inventare un gioco di società in scatola o un gioco multimediale o qualsiasi altro lavoretto con materiali riciclati.

I nomi degli autori che risulteranno vincitori (uno per ogni sezione) saranno incisi su una targa che accompagnerà la donazione di 5 mila euro diretta all’Area Vasta 5, per affrontare le emergenze.

Per regolamento e iscrizione si può scrivere alla seguente mail iorestoacasacollideltronto@gmail.com oppure sul sito del Comune di Colli.

