OFFIDA – In questa difficile emergenza dove è richiesto per il bene di tutti, il grande sacrificio di rinunciare a momenti di socialità e di stare a casa, il Comune di Offida ha deciso di non lasciare soli i cittadini e di coinvolgerli in due contest: Offida dalla finestra, quali orizzonti ha la tua fantasia?; concorso musicale.

Il concorso di disegno è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che dovranno immortalare con qualsiasi tecnica pittorica quello che vedono dalla loro finestra.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo 2020 alla seguente mail cultura@comune.offida.ap.it; oppure tramite whatsApp al numero 338.9185286, indicando nome, cognome e classe frequentata. Finita l’emergenza Covid-19 si farà una grande festa, dove tutti i disegni verranno esposti e premiati e sarà dato un riconoscimento particolare al disegno, uno per ogni fascia di età, che avrà colpito la commissione.

Ma Offida è anche e soprattutto musica, visti i tanti gli ambiti in cui i nostri concittadini, dai più piccoli ai grandi, si dilettano con gli strumenti. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere tutti i cittadini, magari insieme grandi e piccoli (per cui valgono tutti gli strumenti) nella realizzazione di un video in cui si può suonare e cantare, da postare sui propri profili facebook e in cui si deve taggare la pagina del Comune di Offida.

