SPINETOLI – In questo momento di emergenza ci viene chiesto di restare a casa, per il bene di tutti.

Per affrontare meglio questi giorni difficili, l’Amministrazione Comunale di Spinetoli invita tutti i cittadini a partecipare al contest: “Io resto a casa con i miei sogni”

Pensiamo ai sogni da realizzare domani, quando tutto questo finirà, e trasformiamoli in un disegno, in una poesia, in un oggetto, e in ogni altra forma d’arte che la nostra fantasia riesce a creare.

Ci saranno 4 classi di concorso in base all’età anagrafica:

Under 6

Under 12

Under 18

Over

Inviate le vostre creazioni entro il 12 aprile all’indirizzo e-mail: iorestoacasaspinetoli@gmail.com

Il vincitore di ogni classe di concorso riceverà un premio da devolvere ad un ente o associazione attualmente in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Inoltre, il vincitore della categoria Over vincerà un buono per acquisto di generi alimentari del valore di 300 euro.

La commissione sarà composta dal Sindaco e da quattro membri del Consiglio Comunale

Saranno pubblici giornalmente le foto dei lavori sulla pagina Facebook del Comune di Spinetoli.

