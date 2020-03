ASCOLI PICENO – Sportelli contro la crisi per dare supporto alle imprese marchigiane. È questa l’iniziativa intrapresa dalle sedi Uia di Fermo, Ascoli Piceno e Loreto, attraverso la quale tendono la mano a piccole e medie imprese e professionisti con azioni concrete. Gli uffici sono a disposizione per fornire ogni tipo di supporto fino all’attivazione di procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste (cassa in deroga Cig e Fis, Fondo integrazione salariale).

Aspettando nuovi decreti, ad oggi, per le imprese e per i professionisti sono disponibili diversi: stop dei licenziamenti per due mesi per “giustificato motivo oggettivo”, cassa integrazione in deroga allargata a tutte le imprese, incluse quelle micro, con meno di 5 dipendenti, e per tutti i settori (anche settore agricolo) fino a 9 settimane, adempimenti fiscali rimandati al 31 maggio. Ampliato il fondo di garanzia per le Pmi. Per le micro e piccole imprese è prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020.

Per le imprese più grandi la Cassa depositi e prestiti garantirà finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche possono lasciare alle imprese colpite da Coronavirus. Per i lavoratori autonomi Indennità riconosciuta di 600 euro per il mese di marzo, stop dei licenziamenti per due mesi, cassa integrazione in deroga allargata a tutti i settori fino a 9 settimane, adempimenti fiscali in rimandati al 31 maggio da pagare in un’unica soluzione o rateizzati in 5 rate. Le sedi marchigiane dell’Unione Artigiani Italiani sono a disposizione per accompagnare le imprese ed i professionisti nel percorso di accesso alle agevolazioni.

Le sedi Uai Marche possono essere contattate tramite e-mail uaisanbenedettodeltronto@gmail.com uaifermo@gmail.com uailoreto@gmail.com



Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.