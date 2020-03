“Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena” afferma in una nota

ANCONA – “Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese”.

Così, in una nota nella tarda mattinata del 24 marzo, Guido Bertolaso ha annunciato la sua positività al Coronavirus: “Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche“.

“Vincerò anche questa battaglia” si conclude la nota dell’ex capo della Protezione Civile.

Guido Bertolaso nella giornata del 23 marzo aveva incontrato ad Ancona il Governatore Luca Ceriscioli per parlare dei primi interventi da attuare nella nostra regione.

