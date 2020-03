Lo ha organizzato l’Area Vasta 5 per i cittadini del Piceno

L’epidemia da Covid19 sta provocando un crescente disagio psicologico nelle popolazioni colpite e negli operatori sanitari, mettendo a dura prova le abitudini e gli stili di vita mantenuti in precedenza.

Per fronteggiare la situazione il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta 5, dottor Marco Giri, in accordo con il “Gruppo Supporto Psicologico Gores Marche“, informa la cittadinanza tutta e gli Operatori Sanitari che è stato attivato un servizio di Supporto Psicologico Telefonico, coordinato dal dottor Angelomarco Barioglio.

Il sostegno psicologico viene fornito, in Area Vasta 5, a tutte le persone che si rivolgono al servizio regionale di Numero Verde Coronavirus (telefono 800 936 677) e ne palesano il bisogno.

Inoltre, un servizio di videoconferenze per gli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza Covid 19 è già stato attivato a livello regionale, con partecipazione condivisa della Area Vasta 5, ed è in attuazione un servizio specifico per la Area Vasta 5″.

