Ecco come fare richiesta. Il sindaco lamense: “Sulla base delle candidature ricevute vi ricontatteremo per stabilire modalità e tempi”

CASTEL DI LAMA – “Come vi ho comunicato ieri sera, 25 marzo, abbiamo ordinato 3 mila mascherine per dotare ogni nucleo familiare di questo dispositivo da utilizzarsi quando (nei casi di assoluta necessità) si esce di casa”.

Così in una nota il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: “Uscire di casa con la mascherina è una forma di rispetto nei confronti delle persone che involontariamente incontri, è una forma di rispetto per coloro che giornalmente ti servono nel negozio che frequenti è quindi una forma di tutela che tutti dovremmo nei limiti del possibile adottare. Nei prossimi giorni dovremo consegnare nel più breve tempo possibile queste mascherine. Per questo motivo chiedo la vostra disponibilità a svolgere questa mansione al servizio della collettività”.

Per “candidarsi” come volontario devi compilare il form di seguito riportato: https://docs.google.com/forms/d/1E9AGrY56qHBAkGLvptURVdR4zOb1oAismmvVxXz_BOo/edit?usp=sharing

Il primo cittadino aggiunge: “Sulla base delle candidature ricevute vi ricontatteremo per stabilire modalità e tempi della consegna”.

