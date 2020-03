ASCOLI PICENO – Poco la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica e del Bollettino di criticità e rischio valanghe emessi in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento emanando un’allerta gialla per criticità idrogeologica sulle tutte le Zone di allertamento, per criticità idraulica sulle Zone 5 e 6 e per rischio valanghe sulla zona di allertamento dei Monti Sibillini e Laga Marchigiana, con validità dalle 14 di oggi, giovedì 26 marzo, fino alle 24 di venerdì 27.

Per ulteriori dettagli ecco i link al sito istituzionale della Protezione Civile regionale delle Marche.

Messaggio di allertamento:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/PDF/MA/2020/MA_20200326_16.pdf

Bollettino di criticità idrogeologica regionale:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/PDF/bvig/2020/BVIG_20200326.pdf

Bollettino di criticità rischio valanghe:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/PDF/BCNV/2020/BCNV_20200326.pdf

Bollettino meteorologico:

https://console.regione.marche.it/mig/MigDocs/pdf/bm/2020/meteo_20200326.pdf