OFFIDA – Ci siamo.

Oggi, 27 marzo, la signora Eleonora Buiatti, detta Nora, residente ad Offida e triestina di nascita (per anni titolare insieme al marito, Antonio Tisi, della storica parruccheria sita in via Tibaldeschi ad Ascoli Piceno) compie 100 anni.

Gli auguri affettuosi dalle figlie Marina e Maria Antonietta, insieme a Lucio, Rino, Valentina, Federica, Andrea, Massimo ed il piccolo Alessio.

La redazione di Piceno Oggi si unisce agli auguri dei familiari.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.