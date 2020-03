ASCOLI PICENO – L’allerta meteo e le copiose piogge degli ultimi giorni hanno creato danni e frane anche nella zona di Campolungo ma il Comune di Ascoli Piceno si è messo subito all’opera per ripristinare la situazione.

Il sindaco Marco Fioravanti sui social afferma: “Dopo il grande lavoro dei mezzi spazzaneve, oggi operatori in campo per liberare le strade da frane e smottamenti causati dalle fitte piogge. Purtroppo non ci stiamo facendo mancare niente in queste ore, ma non ci arrendiamo: siamo costantemente a lavoro, usciremo fuori da questo momento di difficoltà”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.