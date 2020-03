Tutte le informazioni di questa giornata in tempo reale

ORE 17.30 Cgil, Cisl, Uil Marche: “Prima la salute dei lavoratori, poi esigenze produttive”

ORE 17.15 Controlli anti-Covid: ancora unità tra le Polizie Locali di Cupra e Grottammare. Strade deserte

ORE 17 Con il montepremi del Fantacalcio acquistano un saturimetro avanzato per il Reparto di Rianimazione

ORE 16.45 Abruzzo, il Governatore Marsilio: “400 milioni ai Comuni? Risorse scarse”

ORE 16.30 Domenica, lungomare deserto. Piunti in perlustrazione con la Polizia Municipale

ORE 16.15 Fondi per Comuni e per la spesa delle famiglie, Piunti convoca dirigenti e assessori

ORE 16 “L’onda” del contagio nelle diverse province.

In assenza del dato sui tamponi su scala provinciale, che sarebbe molto utile per valutare eventuali andamenti differenti, nella tabella seguente abbiamo affiancato i dati delle cinque province marchigiane, notando che grossomodo ciascuna di esse ha una “curva” dei contagi che è in ritardo di una settimana rispetto alla provincia ad essa più settentrionale.

Ad esempio, evidenziato in rosso, al 24 marzo abbiamo che i contagi di Ascoli (80) sono uguali a quelli di Fermo del 19 marzo. E via così proseguendo verso nord.

A questo punto per valutare se le misure intraprese mostrano effetti positivi, basta verificare se nella provincia meridionale si segue lo stesso percorso della provincia settentrionale, anche perché il numero dei contagiati ha il suo vertice a Pesaro e decresce andando verso sud.

E in effetti, se a Pesaro si ha avuto un rallentamento molto forte dei nuovi contagiati rilevati, sia Ancona che Macerata che Fermo mostrano una progressione inferiore rispetto a quella della provincia precedente.

Soltanto nel Piceno si ha una curva più veloce rispetto a Fermo (179 Ascoli al 28 marzo rispetto ai 139 di Fermo al 23 marzo). Dati che potrebbero essere spiegati forse da un numero di tamponi più elevato, ecco perché le istituzioni dovrebbero comunicare questo dato su scala provinciale.

ORE 13.40 GORES MARCHE I dati per provincia nelle Marche: Pesaro 1577, Ancona 1019, Macerata 476, Fermo 246, Ascoli 179, extra regione 61. GORESgiallo29032020_12

Totale test effettuati 10431, positivi 3558, negativi 6873.

Totale ricoverati 1168, di cui in terapia intensiva 168, non in terapia intensiva 842, area post critica 158.

Dimessi 155.

Guariti 12.

Isolamento domiciliare (positivi) 1992.

Deceduti 368.

Ricoveri in terapia intensiva per struttura 168: Pesaro Marche Nord 39, Ancona Torrette 41, Senigallia 6, Fermo 17, Civitanova 9, Jesi 15, Urbino 7, Camerino 12, San Benedetto 11, Macerata 3, Inrca Ancona 8.

Ricoveri in terapia semi-intensiva per struttura, 311: Civitanova 9, Camerino 8, San Benedetto 14, Jesi 16, Macerata 2, Urbino 14, Senigallia 6, Fermo 14, Pesaro Marche Nord 123, Ancona Torrette 97, Villa Pini Civitanova 8.

Totale 6523, di cui 4766 asintomatici e 1757 sintomatici – operatori sanitari 717.

Ancona 1762, di cui asintomatici 1129, sintomatici 633 – operatori sanitari 226.

Pesaro 2669, di cui asintomatici 2009, sintomatici 660 – operatori sanitari 275.

Macerata 1059 di cui asintomatici 808, sintomatici 251 – operatori sanitari 95.

Fermo 670, di cui asintomatici 531, sintomatici 139 – operatori sanitari 95.

Ascoli 363, di cui asintomatici 289, sintomatici 75 – operatori sanitari 19.

ORE 11.30 Nostre elaborazioni

RAPPORTO TAMPONI (grafico sotto) Purtroppo torna ad aumentare la percentuale di tamponi trovati positivi, dopo un periodo di decrescita. Il dato, comunque indicativo, può dare l’idea di quanto sia diffuso il contagio tra i casi che si vanno a “testare”.

L’incremento dei nuovi positivi giornalieri continua al suo livello che nell’ultima settimana è stato mediamente del 5% giornaliero. Tuttavia attenderemo i dati provinciali per un confronto più opportuno, avendo al momento delle dinamiche molto diversificate per provincia (non sono disponibili però i tamponi realizzati su scala provinciale).

Interessante i dati dell’ultima settimana: il numero di tamponi analizzati è aumentato di 586 unità, passando dai 3.454 della settimana 15-21 marzo ai 4.040 della settimana 22-29 marzo (+17%). Fortunatamente non vi è stato un riscontro proporzionale nell’incremento dei nuovi contagiati, che invece ha rallentato leggermente la sua progressione, nello stesso periodo, pari all’11,7% (da 1.287 a 1.137). Quindi meno 150.

Ricordiamo che ad oggi il totale dei positivi è di 3.558.

Poiché spesso vi è un ritardo nell’analisi dei tamponi (non sempre le risposte arrivano il giorno successivo) va sottolineato come i casi registrati nella prima parte della settimana possano essere frutto di contagi avvenuti nella prima parte del mese, quando le misure di isolamento erano più ridotte (specialmente per gli asintomatici ma non solo).

Nella settimana in ingresso, probabilmente, si otterrà un dato più netto relativo ai nuovi contagi accertati relativi al periodo di quarantena generalizzata. Sarà necessario osservare una contrazione maggiore della diffusione dell’epidemia.

ORE 11 DATI GORES

Sono 185 i nuovi casi di positività riscontrati dal Gores Marche nella giornata odierna. Scende però il numero dei campioni analizzati rispetto a sabato (547), segnale di una maggiore incidenza. Presto ulteriori analisi.

Il totale è di 3.558.

