ANCONA – L’evento organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche, che si terrà il 2 aprile dalle ore 10 alle 12.30, si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione rivolte alle imprese marchigiane sulle applicazioni delle tecnologie 4.0 e delle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse attraverso i Punti Impresa Digitale e il progetto Eccellenze in Digitale.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese che in questo periodo stanno fronteggiando l’emergenza Covid-19, la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di organizzare le attività formative rivolte alle imprese in video-conferenza .

Il webinar: “Di necessità virtù – strategie e strumenti per comunicare oltre la crisi” parte proprio dall’analisi dell’emergenza coronavirus e le misure di distanziamento sociale che hanno imposto a molte attività la chiusura, e ad altre di lavorare con nuove metodologie e misure di sicurezza, ad esempio con il passaggio alla consegna a domicilio. Organizzato in collaborazione con l?università Politecnica delle Marche.

In questo contesto, il digitale può offrire soluzioni e strategie per riprogrammare la comunicazione del proprio brand e le proprie strategie di vendita: il webinar offrirà una panoramica di strumenti e strategie per affrontare l’e-commerce e modelli di business e comunicazione basati sul contatto e sulla relazione digitale col cliente. Iscrizioni su Eventbrite

Si parlerà anche del caso “Mangia Marchigiano“: una piattaforma tecnologica per migliorare la competitività, le tecniche e le tecnologie produttive delle piccole e medie imprese agricole produttori di varietà e razze locali corrispondenti alla biodiversità della Regione Marche. A raccontare l’app che è diventata un punto di riferimento sotto questa emergenza nel nostro territorio saranno il professro Alessio Cavicchi, UNIMC e Daniele Paci, agronomo. Con Mangia Marchigiano si può fare la spesa direttamente nelle aziende agricole. L’app lavora con la geolocalizazione e mostra i prodotti di tutte le aziende agricole intorno all’utente che la utilizza e che fanno vendita diretta; elencandoti tutto ciò che coltivano, allevano e confezionano.

Programma:

Intro: I servizi digitali della Camera di Commercio: Eccellenze in digitale, Punto Impresa Digitale, Digital Assessment

Prof. Donato Iacobucci, UNIVPM | Emergenza come acceleratore del cambiamento

dott.sa Chiara Poli, Eccellenze in Digitale, CCIAA Marche | Riprogrammare il brand online: I processi decisionali di acquisto, performance siti web, E-commerce, social commerce e buone pratiche dal web

Testimonianze:

-E-commerce, social commerce e le fiere virtuali (Paola & Sara Miniature, Falconara M.ma)

-La palestra diventa virtuale: il fitness on demand a casa (My Fitness Club, Senigallia)

-Dalla ristorazione alle consegne a domicilio con Whatsapp (Mercato Coperto, Fabriano)–Il caso “Mangia marchigiano” (Prof. Alessio Cavicchi, UNIMC – Daniele Paci, agronomo)

Conclusioni Prof. Emanuele Frontoni, UNIVPM: !Nuovi scenari di vendita nel digitale”

