ROCCAFLUVION- Lo staff organizzatore del 7° Slalom Roccafluvione-Venarotta, composto dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e dagli amici appassionati di Roccafluvione, annuncia la cancellazione della manifestazione dal calendario automobilistico di questa stagione.

La gara slalom, disputata per sei edizioni, prima dal 2005 al 2009 e poi ripresa nel 2018 e 2019, era prevista per domenica 26 aprile 2020. Purtroppo la grave crisi sanitaria per l’epidemia da Covid-19 Coronavirus ha di fatto bloccato tutte le manifestazioni non solo sportive ed ha limitato fortemente anche tutte le altre attività sociali.

Per quest’anno si è deciso di rinunciare a cercare una data di recupero a fine stagione, per tornare più efficenti e più forti di prima con l’edizione 2021, serbando ottima memoria del notevole risultato sportivo e di gradimento generale ottenuto nelle edizioni della “rinascita” 2018-2019, grazie anche all’infaticabile opera degli appassionati locali Remo Valentini e Roberto Zazzetta.



