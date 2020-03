ASCOLI PICENO – Una buona notizia dalla città delle Cento Torri.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, nella consueta diretta Facebook il 30 marzo, ha dato notizia delle dimissioni dal Madonna del Soccorso di San Benedetto del primo contagiato dal Coronavirus: “Mi ha telefonato e mi ha fatto un sacco piacere. Tornerà a casa dove ritroverà i suoi familiari”.

Il primo cittadino dichiara che saranno distribuite 100 mascherine gratuite nei supermercati: “Ma ricordo alla cittadinanza di non fare spesa tutti i giorni ma solo quando è necessario e di andare una persona per famiglia”.

Il sindaco annuncia anche un buono spesa per chi è in difficoltà: “Un aiuto per i bisognosi”.

Infine, tra mercoledì e giovedì primo e 2 aprile, pagamento del Cas.

