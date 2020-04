ASCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 16.15 Covid-19, quasi 2 mila controlli della Municipale ad Ascoli da inizio emergenza

ORE 16 Terapia intensiva, scendono a 90 i posti letto previsti alla Fiera di Civitanova

ORE 15.45 “Ancora troppe aziende aperte nel Teramano”. La protesta di Fiom Cgil e Fim Cisl

ORE 15.30 Solidarietà rossoblu, 270 mascherine donate a Cupra Marittima dal gruppo Cupra Libre

ORE 15.20 ELABORAZIONE GORES DATI PROVINCIALI Importanti e abbastanza univoche le informazioni su basi provinciali di oggi, mercoledì 1° aprile. Ben 4 province su 5 hanno avuto una crescita percentuale dei nuovi contagi inferiore al 5%, ad eccezione di Ancona (5,2%). Proprio la zona del capoluogo mostra una dinamica più accentuata rispetto sia a Pesaro che a Macerata, in relazione agli ultimi giorni.

Importante il rallentamento che si è verificato sia a Fermo che, in misura ancora maggiore, nel Piceno: possiamo dire che l’onda del contagio, avviata in regione nella provincia di Pesaro, è in questo momento uniforme nei tempi di sviluppo fino a sud. I tempi di raddoppio sono stati di 5 giorni nel Piceno (dati arrotondati) fino ai 15 di Pesaro (ieri 14).

IMPORTANTE: Mancano le comunicazioni del numero dei tamponi analizzati su scala provinciale. Questo dato dovrebbe essere fornito per consentire di misurare con correttezza certe dinamiche.

ORE 14.30 Covid-19, oltre 600 controlli a Centobuchi e Monteprandone da inizio emergenza: 6 sanzioni

ORE 14.20 Covid-19 e imprese del Piceno: “Aumenta l’importo del Microcredito che da 25 mila euro passa ai 40 mila euro”

ORE 14.15 Spesa Sospesa, dopo le consegne nel Piceno è la volta del Fermano

ORE 14 Esenzioni Area Vasta su proroga esenzioni

ORE 13.45 Montalto, Matricardi: “Due fondi per aiutare famiglie e limitare contagio Coronavirus”

ORE 13.30 Municipale, a Grottammare fermate 527 auto a marzo: 297 venivano da fuori comune

ORE 13.15 Rotary Club: “100 mascherine per Misericordia di Grottammare, occhiali protettivi al Madonna del Soccorso”

ORE 13 DATI GORES MARCHE Dati 1° aprile

Totale test 12.296, test positivi 3962, negativi 8334.

Totale ricoverati 1.152. In terapia intensiva 168, in semi-intensiva 296, in area post critica 156, non in terapia intensiva totale 828.

Guariti 29

Dimessi 210.

Isolamento domiciliare 2.304.

Deceduti 477.

Positivi per provincia: Pesaro-Urbino 1722, Ancona 1174, Macerata 506, Fermo 263, Ascoli 224, extra regione 73.

Ricoveri in terapia intensiva 168: Pesaro Marche Nord 35, Ancona Torrette 42, Senigallia 8, Fermo 14, Civitanova 13, Jesi 15, Urbino 8, Camerino 12, San Benedetto 11, Macerata 2, Inrca Ancona 8.

Ricoveri in semi-intensiva 296: Civitanova 4, Camerino 7, San Benedetto 13, Jesi 18, Macerata 3, Urbino 14, Senigallia 5, Fermo 14, Pesaro Marche Nord 123, Ancona Torrette 87, Villa Pini Civitanova 8.

Isolamento domiciliare (casi che sono in isolamento per precauzione, non ancora accertata la positività).

Totale 6904, di cui asintomatici 4844, sintomatici 2060 – operatori sanitari 793.

Pesaro 2836, di cui asintomatici 1947, sintomatici 899 – operatori sanitari 343.

Macerata 797, di cui asintomatici 797, sintomatici 259 – operatori sanitari 101.

Fermo 699, di cui asintomatici 540, sintomatici 159 – operatori sanitari 91.

Ascoli 371, di cui asintomatici 294, sintomatici 77 – operatori sanitari 17.

ORE 12.30 ELABORAZIONI SU DATI GORES I due grafici che presentiamo ogni mattina, per un verso confermano che la percentuale di nuovi contagiati accertati è scesa sotto il 5% in maniera stabile. Si rileva però anche una certa stabilità del numero assoluto dei nuovi contagi accertati, pur ancora lontano da quota 200 unità giornaliere.

Non incrementa invece come sperato il numero di tamponi realizzati, mentre il rapporto tra tamponi analizzati e positivi è risalito al 24%.

Ripetiamo: importante a questo punto è fornire una analisi precisa delle dinamiche su scala provinciale, anche come numero di tamponi analizzati giornalmente.

Nel pomeriggio forniremo i dati su scala provinciale e importanti informazioni sui ricoveri in corso.

ORE 11.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE, 1 APRILE Sono 137 i positivi nella nostra regione su 572 tamponi eseguiti. Il numero complessivo dei casi sale a 3962 su 12296 campioni testati.

Di seguito le tabelle dell’ente

ORE 10.45 Covid-19: otto casi a Monsampolo del Tronto, quattro a Castel di Lama e uno a Castorano. Parlano i sindaci

ORE 10.30 Maffei: “Ceriscioli, in Progetto100 restano troppe zone d’ombra. Neanche una parola sugli infermieri specializzati?”

ORE 10 Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza coronavirus in Italia, conferma che “è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione adottate. L’allarme non è cessato, è facile cadere in facili ottimismi”.

