ORE 11.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE, 1 APRILE Sono 137 i positivi nella nostra regione su 572 tamponi eseguiti. Il numero complessivo dei casi sale a 3962 su 12296 campioni testati.

Di seguito le tabelle dell’ente

ORE 10.45 Covid-19: otto casi a Monsampolo del Tronto, quattro a Castel di Lama e uno a Castorano. Parlano i sindaci

ORE 10.30 Maffei: “Ceriscioli, in Progetto100 restano troppe zone d’ombra. Neanche una parola sugli infermieri specializzati?”

ORE 10 Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza coronavirus in Italia, conferma che “è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione adottate. L’allarme non è cessato, è facile cadere in facili ottimismi”.

