ASCOLI PICENO – Di seguito nota stampa Area Vasta 5

La regione Marche con Dgrm 313/2018 ha stabilito che le esenzioni per età e per reddito autocertificate da soggetti con più di 65 anni non hanno scadenza.

Coloro che ne sono in possesso (esenzione E01) e ne hanno diritto non devono recarsi allo sportello Anagrafe Assistiti a richiedere il rinnovo dell’attestato di esenzione.

Tutti i Certificati di esenzione per reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione effettuata nel corso dell’anno 2019 (E01 –E02- E03- E04) , con scadenza 31 marzo sono validi fino al 31 luglio 2020 , fatta salva la responsabilità degli assistiti di avvalersene fino a che rimangano invariate le condizioni legate al reddito e ciò che è stato autocertificato dagli stessi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.