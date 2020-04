Il presente avviso è rivolto alle imprese produttive, a quelle commerciali ed ai privati cittadini che intendono contribuire, con atti di concreta solidarietà, in favore dei nuclei familiari cittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno intende promuovere la raccolta di beni di prima necessità destinati al sostentamento, nella fase di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, dei nuclei famigliari in difficoltà.

Interessati

Il presente avviso è rivolto alle imprese produttive, a quelle commerciali ed ai privati cittadini che intendono contribuire, con atti di concreta solidarietà, in favore dei nuclei familiari cittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà, supportando il loro sostentamento attraverso la fornitura di beni, alimentari e non, di prima necessità.

Organizzazione

La tipologia dei beni necessari a soddisfare le necessità primarie dei soggetti che – a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di tutela adottate – vivono una situazione di forte disagio economico, sono indicati nella tabella sotto riportata. I soggetti interessati a supportare l’attività dell’Amministrazione Comunale nella raccolta e distribuzione di tali beni, possono:

Contattare il numero 0736/244675 per comunicare la propria disponibilità e ricevere informazioni sulle necessità prioritarie e/o sulle modalità di raccolta dei beni;

Consegnare direttamente i beni nel Punto di raccolta istituito, in una prima fase, presso il parcheggio della sede della Polizia Municipale, ubicata in Viale M. Federici 80 (Ex Gil), con ingresso obbligatorio dalla strada comunale circonvallazione. Nei seguenti giorni ed orari di consegna:

Tutti i giorni escluso domenica;

dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Recapito dei beni a domicilio

I beni di prima necessità raccolti, con preferenza per quelli appresso indicati, saranno, una volta catalogati e ordinati, recapitati presso il domicilio alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà – sulla base delle effettive esigenze monitorate dai Servizi Sociali Comunali – dalle strutture operative della Protezione Civile Comunale.

ID DESCRIZIONE TIPO DI CONFEZIONE 1 TONNO 80 GRAMMI 2 CARNE IN SCATOLA 220 GRAMMI 3 POLPA DI POMODORO 400 GRAMMI 4 OLIO EVO 1 LITRO 5 PARMIGIANO 250 GRAMMI 6 AFFETTATI IN BUSTA 150 GRAMMI 7 CAFFE’ 250 GRAMMI 8 ORZO 220 GRAMMI 9 UOVA BLISTER DA 6 10 FARINA 1 KILOGRAMMO 11 PANNOLINI TG 2/3/4/5/6 12 OLIO DI SEMI 1 LITRO 13 CARTA IGIENICA 4 ROTOLI

