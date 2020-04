SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 10.40 ANCHE PRIMO MAGGIO A CASA? Riportiamo un passaggio di un articolo del quotidiano Open in qui si riportano alcune parole del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli pronunciate stamane a Radio Radio 1:

“Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a Rai Radio 1 ribadendo la necessità di avere “comportamenti rigorosissimi”. Il coronavirus, ha aggiunto, “cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze” per diverso tempo.

ORE 10.30 Il Ministro Boccia: “Undici medici volontari nelle Marche. A breve operativa l’unità infermieristica Covid-19”

ORE 10.15 Buoni spesa a Monteprandone e Centobuchi, le info. Avviso per gli esercizi commerciali

ORE 10 Ceriscioli risponde alle accuse di Pro Ospedali Pubblici Marche: “Sprovveduti”

Di seguito alcuni grafici e tabelle di ieri, 2 aprile

