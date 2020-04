In regione è arrivato il primo carico di dispositivi

ANCONA – E’ arrivato oggi, 3 aprile, nel primo pomeriggio un carico di materiale contenente 144 mila mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), 90 kit di indumenti protettivi e 200 di guanti monouso.

“Ogni partita di materiale sanitario che ci arriva – afferma il presidente Luca Ceriscioli – è una boccata di ossigeno per tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea. Continua, ogni giorno, il nostro lavoro per organizzare al meglio sul territorio un rifornimento così delicato e così importante, mentre, purtroppo, c’è chi chiacchiera e specula sull’emergenza”.

