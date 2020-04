Quarto giorno consecutivo in discesa per i ricoverati gravi, 16 in meno rispetto al massimo del 31 marzo. E anche a semi-intensiva si riduce: -24 posti rispetto al picco del 30 marzo. Così si sono liberati 38 posti in pochi giorni. Intanto la Regione ne prepara 90 alla Fiera di Civitanova

ASCOLI PICENO – In attesa della lettura della delibera della Giunta Regionale del 3 aprile, con la quale si è dato il via libera alla realizzazione dell’ospedale alla Fiera di Civitanova da 90 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, pubblichiamo due grafici realizzati sulla scorta dei numeri giornalieri divulgati dal Gores Marche.

I grafici sono da noi realizzati.

Siamo speranzosi che dalla lettura della delibera troveremo le risposte alle domande da noi poste nei giorni scorsi, che riportiamo negli articoli linkati di seguito, data l’importanza del progetto e lo stanziamento annunciato da circa 10 milioni di euro (12 inizialmente), realizzato con donazioni private. La delibera dovrebbe essere on line entro lunedì 6 aprile.

I numeri dei pazienti Covid-19 ricoverati nelle Marche in Terapia Intensiva è sceso per il quarto giorno consecutivo. In precedenza era rimasto stabile per 8 giorni fino ad un massimo di 169 (+16 rispetto ad oggi). Il dato inferiore a quello odierno è del 25 marzo (148).

Da giorni si registra una riduzione lenta ma costante nel numero dei nuovi contagiati, per cui il flusso in entrata anche in terapia intensiva dovrebbe via via registrare una riduzione.

Anche il numero di ricoverati in terapia semi-intensiva inizia a diminuire: 291 oggi 4 aprile rispetto ai 315 del 30 marzo. Il totale di ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva è oggi, 4 aprile, di 38 unità in meno rispetto al massimo del 30 marzo (482 a 444).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.