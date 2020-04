ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 ha reso noti i dati riguardanti il contagio di Covid-19 nella provincia di Ascoli.

I positivi in tutto risultano essere 188 (anche se risultano 233 dai dati diffusi dal Gores Marche).

I principali comuni dove si registrano positivi sono: Ascoli 69, S. Benedetto 49, Grottammare 13, Monsampolo 10, Force 8, CdLama 7, Monteprandone 8.

Sette pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 6 in semi-intensiva. 311 sono in isolamento domiciliare. 7 in “degenza Covid-19”.

Sei sono i cittadini deceduti.

