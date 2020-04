ASCOLI PICENO – Si ricorda alla cittadinanza che la domanda per l’erogazione dei buoni spesa dovrà essere presentata entro l’8 aprile utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, secondo una delle seguenti modalità:

a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

a mezzo e-mail : protocollo@comune.ascolipiceno.it

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate.

In riferimento a quest’ultima modalità, l’Amministrazione rende noto che fino a mercoledì 8, considerato l’alto numero di richieste e per evitare l’assembramento presso lo sportello Protocollo, quest’ultimo osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle 13.

A partire dal giorno 9 aprile l’ufficio tornerà a svolgere il consueto orario dalle ore 10 alle ore 12 e solo per le pratiche di seguito indicate. Si invita comunque la cittadinanza a non uscire di casa e ad utilizzare prioritariamente le e-mail e le Pec per l’invio delle istanze.

Si ricorda infine che il buono spesa sarà erogato sino alla concorrenza dell’importo stanziato in tale ottica si terrà conto della data di invio della richiesta.

Orari di apertura tradizionali del Protocollo a partire dal 9 aprile:

