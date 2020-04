OFFIDA – Per mettere tutti gli studenti nelle condizioni di seguire le lezioni di didattica a distanza, l’amministrazione comunale ha provveduto a distribuire dei notebook e tablet.

Sabato 4 aprile sono stati consegnati 21 dispositivi portatili alle famiglie in difficoltà.

Se la scuola è un diritto per tutti, in questo periodo, in cui insegnanti e anche i ragazzi si stanno impegnando per far funzionare la didattica a distanza, l’Isc Falcone-Borsellino plesso di Offida non poteva lasciar indietro gli studenti che, per mancanza di strumenti, non sarebbero riusciti a partecipare alle lezioni online.

Grazie ai rappresentanti di classe, che hanno informato la scuola, il dirigente Daniele Marini ha deciso di mettere a disposizione 12 notebook e 9 tablet forniti di tastierina che l’Isc offidano aveva a disposizione grazie a un progetto europeo. I dispositivi sono stati consegnati accompagnati da un contratto di comodato d’uso completamente gratuito per i genitori. La distribuzione agli allievi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria è stata effettuata, nella giornata di sabato 4 aprile, dall’Amministrazione Comunale attraverso la Polizia Municipale.

“Ringrazio il Dirigente scolastico Marini – commenta l’Assessore con delega alla Scuola, Isabella Bosano – per aver messo a disposizione i pc che renderanno la didattica online accessibile a tutti”.

“Qualora ci fosse la necessità di dispositivi da parte di altre famiglie – conclude Marini – queste si devono mettere in contatto la scuola”.

Il dirigente scolastico precisa che la distribuzione è stata organizzata anche per gli altri Comuni dell’Isc Falcone- Borsellino

