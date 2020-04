CAMERINO – Pierluigi Paoletti, titolare della storica azienda ascolana Bibite Paoletti, è testimonial del “Master “Manager dei processi innovativi per le start up culturali e creative“.

“Nel mondo standardizzato e globalizzato, le realtà che optano per una strategia di “differenziazione” e sono coerenti con la propria “diversità”, nel tempo risultano essere più immuni ai cambiamenti e più solide”, considerazione è scaturita dopo l’invito rivolto a Pierluigi Paoletti ad intervenire come testimonial nell’ambito del Master Post Universitario di primo livello in “Manager dei processi innovativi per le start up culturali e creative“ promosso dell’Università degli Studi di Camerino con il sostegno della Fondazione Carisap.

“FrizzanTina”, il “continuum” tra tradizione ed innovazione, l’importanza dell’intuizione imprenditoriale e dell’intelligenza emotiva come approccio alle decisioni. Intervistato da Alberto Monachesi, docente e responsabile organizzativo di Tipicità , Pierluigi Paoletti ha illustrato ai masterizzandi la storia ultracentenaria delle Bibite Paoletti , l’origine e le evoluzioni della donna-immagine aliasil “continuum” tra tradizione ed innovazione, l’importanza dell’intuizione imprenditoriale e dell’intelligenza emotiva come approccio alle decisioni. Spunti apprezzatissimi dagli studenti italiani ed internazionali che hanno partecipato all’incontro insieme al direttore del Master, Professor Francesco Casale.

