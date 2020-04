OFFIDA – Il Comune di Offida ha completato l’esame delle domande pervenute per usufruire dei Buoni Spesa. Dal pomeriggio del 7 aprile, gli agenti della Polizia Municipale provvederanno alla consegna diretta alle famiglie assegnatarie. I buoni, spendibili fino al 31 maggio, saranno consegnati per valori che vanno dai 175 euro per nuclei composti da una persona; 275 euro per nucleo con 2 persone; 325 euro per nucleo con 3 persone, 425 euro per nucleo con 5 persone o più.

“Abbiamo scelto questa modalità di distribuzione – commenta il Sindaco Luigi Massa – sia per evitare lo spostamento dei beneficiari presso gli Uffici, sia per tutelare la loro privacy”.

I buoni saranno spendibili presso le attività commerciali di Offida che hanno dato la loro disponibilità, praticamente tutte, il cui elenco sarà consegnato ai beneficiari e pubblicato sul sito del Comune.

“Sarà emesso nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le procedure – continua Massa – un nuovo avviso per l’assegnazione di altre risorse al quale, ovviamente, non potranno partecipare quanti avranno già ricevuto i buoni nella prima fase”.

Sempre dal pomeriggio del 7 aprile, partirà la distribuzione di 2300 mascherine in Tnt (tessuto non tessuto) – una per ogni nucleo famigliare – effettuata dal personale comunale riconoscibile facilmente dai cittadini. Il Comune ha provveduto ad acquistare i presidi di protezione da un’azienda del territorio – che ha ottenuto la prevista autorizzazione dal Ministero della Salute – grazie alla donazione di altre imprese di Offida.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.