ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli informa che i buoni spesa sono in distribuzione da oggi, 7 aprile, attraverso gli agenti di polizia municipale che li recapiteranno presso le abitazioni degli aventi diritto.

La validità del buono è di 30 giorni dalla data della consegna ed è spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa comunale.

L’elenco degli esercizi commerciali è in divenire posto che per garantire all’utenza maggiori spazi per gli acquisti, tutti i negozi che via via si proporranno, saranno inseriti nella lista che si invita a consultare.

