ORE 15 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE OSPEDALE SAN BENEDETTO

ORE 15 Coldiretti Ascoli: “100 chili di carne e formaggi per 20 famiglie povere”

ORE 14.45 Ascoli, al via un servizio di supporto e conforto telefonico per i cittadini

ORE 14.40 Uso obbligatorio di mascherine e guanti a Monsampolo nei negozi aperti al pubblico

ORE 14.30 Folignano, al via la consegna delle mascherine per i cittadini

ORE 14.25 Covid-19, sanzionato corridore a Grottammare: “Segnalazione giunta da un cittadino”

ORE 14.20 Servizio a domicilio, nell’elenco sambenedettese anche operatori dei settori non alimentari

ORE 14.15 A San Benedetto prorogate le scadenze di tasse, tributi e rette

ORE 14 Formula Servizi: “Operatrici sanitarie tutte con mascherine, divise lavate da ditta esterna”

ORE 13.45 Covid-19, tutte le misure di sicurezza per il Centro “Primavera”

ORE 13.30 Tablet per gli alunni di Monteprandone, ecco le prime consegne

ORE 13.15 Pallamano, Hc Monteprandone. Romandini: “Stop inevitabile, speriamo di ripartire presto”

ORE 13 DATI UFFICIALI AREA VASTA 5

Alla mezzanotte tra 7 e 8 febbraio 244 positivi totali (compresi guariti e decessi), 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 388 in isolamento.

Inoltre: 75 positivi ad Ascoli, 64 a San Benedetto, 17 a Monsampolo e Grottammare, 14 a Monteprandone, 12 a Castel di Lama, 9 Force.

ORE 12.30 San Benedetto, 200 mascherine donate al Comune

ORE 12.15 Coronavirus, carabinieri consegnano regali di Pasqua al personale sanitario del Madonna del Soccorso

ORE 12 Grottammare, si conclude la prima distribuzione di mascherine. Piergallini: “A giorni seconda fase per cittadini tra i 40 e 49 anni”

ORE 11.30 ELABORAZIONI DATI GORES La giornata odierna segnala un aumento assoluto dei positivi rispetto a ieri e anche un dato in aumento sia rispetto all’incremento dei positivi sul totale che nel rapporto tamponi positivi/analizzati.

ORE 11.30 Videointervista al direttore Area Vasta 5 Cesare Milani.

ORE 10.45 DATI GORES Sono 149 gli accertati positivi. Un numero in crescita rispetto a ieri e alla settimana precedente che però risente anche della crescita importante del numero dei tamponi, che per la prima volta nelle Marche superano quota 900, per la precisione 913.

Il numero dei contagiati in totale è di 4859.

Andamento Terapia Intensiva

