ORE 19.15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Totale deceduti 669, 440 maschi, 229 femmine

Pesaro-Urbino 379, Ancona 139, Macerata 86, Fermo 51, Ascoli Piceno 8, extra regione 6.

Con pregresse patologie 94,3%. Età media 79,3

Il più giovane deceduto oggi aveva 67 anni ed era di Tavullia (Pu), il più anziano 96 di Colli al Metauro.

ORE 18.30 Coronavirus, in Abruzzo nuovi 60 casi positivi. Tutti i dati

ORE 18.15 Cupra, ad oggi consegnate 1700 mascherine ai cittadini

ORE 18 PROTEZIONE CIVILE CONFERENZA STAMPA AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Angelo Borrelli: “Attualmente positivi 95,262, +1195 pazienti in più rispetto a ieri; 6393 in terapia intensiva, scendono i ricoveri in terapia intensiva, -99 in un giorno, così il nome dei ricoverati che scende di 233.

La maggior parte dei pazienti, 63.084 positivi, in isolamento domiciliare.

Decessi: 552.

Totale guariti 26.491, oggi nuovo 2099 in più rispetto a ieri. Negli ultimi 10 giorni il 50% dei guariti dall’inizio dell’epidemia.

L’incremento dei nuovi contagi rispetto a ieri 3.836 rispetto a ieri, 139.422 totale persone contagiate (totale di positivi attualmente, deceduti e guariti).

Questa è una emergenza straordinaria rispetto alle altre, non c’è un luogo fisico ma c’è bisogno di un coordinamento nazionale, infatti da oltre due mesi ci riuniamo in modo permanente. Da qui riusciamo a coordinare tutto il sistema nazionale. Questa è una emergenza sanitaria e noi lo supportiamo. Quindi sono più utile da qui che andare sul territorio. Domani andrò col ministro Boccia a Milano ad una riunione alla quale parteciperò, il mio ruolo è qui, se c’è bisogno vado e andrò. Immigrazione: il decreto prevede la definizione di porto non sicuro”.

Ranieri Guerra (Oms e Comitato Tecnico-Scientifico): “Non stiamo facendo screening di massa ma test a campione. Stiamo scendendo ma lentamente, difficile prevedere quando si arriverà alla Fase 2. Si può prevedere una riapertura selettiva, tenendo presente che abbiamo una categoria di persone che per età e per malattie pregresse sono a rischio.

La strategia di contenimento in uno spazio limitato è di campionamento a tappeto, con una popolazione limitata che possa permetterlo e in tempi brevi”,

Lattanzi Askanews: “Come Oms avete intenzione di far chiudere alla Cina quel tipo di mercati?”

“Lei attribuisce all’Oms un potere cogente agli Stati, ma non abbiamo questo potere, siamo di fronte a Stati sovrani che hanno una loro autorevolezza. La nostra raccomandazione è costante, per evidenziare rischio e genesi della mutazione dei virus.

Anche le ultime due epidemie di ebola sono scaturite da una alimentazione da selvaggina. Penso che la Cina abbia preso coscienza di questo fatto e ho informazioni che il governo sta predisponendo regolamenti e rigore assoluto. Bisogna anche capire la genesi dell’esplosione epidemica”.

“Noi giornalisti abbiamo impressione che ci siano troppe persone in strada”

“Quello che vediamo oggi è il risultato di scelte prese 2-3 settimane fa, ovvio che continuando così la curva si abbatterà, per ora abbiamo rallentato l’epidemia. Sappiamo che il contagio sta diminuendo ma ci possono essere focolai epidemici anche di piccola entità. Sappiamo che a Nord abbiamo avuto una certa dinamica ma c’è il rischio che nel Centro-Sud avvenga adesso. Non è il momento che abbiamo vinto, è il momento di serrare le fila”.

ORE 17.45 Raccolta fondi per acquisto di beni alimentari, “Amocupra” fa il primo versamento

ORE 17.30 Covid-19, uso del plasma a scopo terapeutico nelle Marche

ORE 17.20 Colli del Tronto, gli alunni riceveranno un notebook direttamente a casa

ORE 17.15 Buoni spesa, a Grottammare parte la distribuzione: “434 domande giunte ad oggi”

ORE 17 DATI GORES Qui il Pdf completo Qui tutti i dati: corrReport_schema_sintetico_monitoraggio_agg_8_APRILE_2020

Pesaro-Urbino 2001 positivi (+27 rispetto a ieri), Ancona 1455 (+27), Macerata 714 (+50), Fermo 334 (+20), Ascoli 236 (+1). Extra regione 119.

ORE 16.30 Il dottor Claudio Maria Maffei risponde a Ceriscioli, quasi una “lezione” su Terapia Intensiva

ORE 15 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE OSPEDALE SAN BENEDETTO

ORE 15 Coldiretti Ascoli: “100 chili di carne e formaggi per 20 famiglie povere”

ORE 14.45 Ascoli, al via un servizio di supporto e conforto telefonico per i cittadini

ORE 14.40 Uso obbligatorio di mascherine e guanti a Monsampolo nei negozi aperti al pubblico

ORE 14.30 Folignano, al via la consegna delle mascherine per i cittadini

ORE 14.25 Covid-19, sanzionato corridore a Grottammare: “Segnalazione giunta da un cittadino”

ORE 14.20 Servizio a domicilio, nell’elenco sambenedettese anche operatori dei settori non alimentari

ORE 14.15 A San Benedetto prorogate le scadenze di tasse, tributi e rette

ORE 14 Formula Servizi: “Operatrici sanitarie tutte con mascherine, divise lavate da ditta esterna”

ORE 13.45 Covid-19, tutte le misure di sicurezza per il Centro “Primavera”

ORE 13.30 Tablet per gli alunni di Monteprandone, ecco le prime consegne

ORE 13.15 Pallamano, Hc Monteprandone. Romandini: “Stop inevitabile, speriamo di ripartire presto”

ORE 13 DATI UFFICIALI AREA VASTA 5

Alla mezzanotte tra 7 e 8 febbraio 244 positivi totali (compresi guariti e decessi), 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 388 in isolamento.

Inoltre: 75 positivi ad Ascoli, 64 a San Benedetto, 17 a Monsampolo e Grottammare, 14 a Monteprandone, 12 a Castel di Lama, 9 Force.

ORE 12.30 San Benedetto, 200 mascherine donate al Comune

ORE 12.15 Coronavirus, carabinieri consegnano regali di Pasqua al personale sanitario del Madonna del Soccorso

ORE 12 Grottammare, si conclude la prima distribuzione di mascherine. Piergallini: “A giorni seconda fase per cittadini tra i 40 e 49 anni”

ORE 11.30 ELABORAZIONI DATI GORES La giornata odierna segnala un aumento assoluto dei positivi rispetto a ieri e anche un dato in aumento sia rispetto all’incremento dei positivi sul totale che nel rapporto tamponi positivi/analizzati.

ORE 11.30 Videointervista al direttore Area Vasta 5 Cesare Milani.

ORE 10.45 DATI GORES Sono 149 gli accertati positivi. Un numero in crescita rispetto a ieri e alla settimana precedente che però risente anche della crescita importante del numero dei tamponi, che per la prima volta nelle Marche superano quota 900, per la precisione 913.

Il numero dei contagiati in totale è di 4859.

Andamento Terapia Intensiva

